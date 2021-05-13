Фанаты «Локомотива» обвинили голкипера «Крыльев Советов» в провокациях

Представитель объединения болельщиков московского «Локомотива» United South Иван Крылов заявил, что голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев провоцировал фанатов «железнодорожников» во время финального матча Кубка России.

«После того, как «Крылья» забили ответный гол, Ломаев пошел попить водички и начал показывать жесты в сторону нашей трибуны, тем самым и спровоцировал ответные действия. В него полетела бутылка, он начал опять размахивать руками — болельщики заведенные, начался этот дождь из пластиковых бутылок», — приводит слова болельщика красно-зеленых «РБ-Спорт».

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая 12 мая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил московский клуб с победой в Кубке России.