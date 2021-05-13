Клопп поздравил Гвардиолу с чемпионством в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил «Манчестер Сити» с победой в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Большое достижение, поздравляю. Вчера вечером я написал Хосепу Гвардиоле и Илкаю Гюндогану. У них лучший тренер в мире. Это был очень трудный год для всего мира, в том числе и для футбольных команд, и то, чего они достигли в этом году, является исключительным», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

11 мая «горожане» досрочно стали чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестер Сити» (1:2) в матче 36-го тура первенства страны.

«Манчестер Сити» завоевал третий чемпионский титул под руководством Хосепа Гвардиолы и седьмое в истории.

После 34 туров «Ливерпуль», набравший 57 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее Клопп раскритиковал календарь чемпионата Англии.