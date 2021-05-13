Гол и передача Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

«Оттава Сенаторз» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никита Зайцев, Коннор Браун, Паркер Келли и Джош Норрис. У гостей шайбы забросили Джейк Маззин, Джон Таварес и Остон Мэттьюс.

Также Зайцев и его одноклубник Артем Анисимов отметились результативными передачами.

«Оттава» набрала 51 очко и завершила выступление в нынешнем сезоне. «Торонто» с 77 очками занял первое место в турнирной таблице Северного дивизиона. В заключительном матче регулярного чемпионата «кленовые листья» на выезде сыграют с «Виннипег Джетс».

В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» встретится с «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

1:0 — Зайцев (Пинто) — 18:51

1:1 — Маззин — 26:01 (5x4)

2:1 — Браун (Зайцев) — 29:07 (4x5)

3:1 — Келли (Бреннстрём, Анисимов) — 32:14

3:2 — Таварес (Нюландер, Маззин) — 36:29

3:3 — Мэттьюс — 57:20

4:3 — Норрис (Ткачук) — 60:09 (3x3)