Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» одержать победу над «Миннесотой»

«Сент-Луис Блюз» нанес поражение «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз центр», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иван Барбашёв, Джейден Шварц, Тори Крюг и Дэвид Перрон.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 19 минут 11 секунд и завершил игру с показателем полезности »-1».

«Сент-Луис», набравший 61 очко, занял четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Миннесота» с 75 баллами располагается на третьей строчке.

Команды встретятся в заключительном матче регулярного чемпионата 14 мая.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

1:0 — Барбашёв (Перрон, Парэйко) — 12:54

2:0 — Шварц (Кайру, Шенн) — 14:40

3:0 — Крюг (О'Райлли, Перрон) — 29:56

4:0 — Перрон (Крюг, Фолк) — 33:10