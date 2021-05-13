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Спортивные новости

Стал известен следующий соперник Махачева в UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет поединок против бразильца Тиаго Мойзеса на турнире, который пройдет 17 июля, сообщает MMA Fighting.

По информации издания, стороны договорились о проведении боя. Ожидается, что соглашение будет подписано после официального сообщения от ESPN. Место проведения турнира пока не определено.

В профессиональной карьере Махачев провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою, который прошел на турнире UFC 259, россиянин одержал досрочную победу над Дрю Добером.

В активе Мойзеса 15 побед и четыре поражения. 27 февраля 2021 года бразилец победил Александера Эрнандеса.

Ранее менеджер Махачева Ризван Магомедов заявил, что спортсмен получил главный бой одного из турниров UFC.

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