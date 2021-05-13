Япония отказывается принимать участников ОИ-2020 из-за новой волны корнавируса

Города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приема иностранных атлетов на сборы и мероприятия культурного обмена, решили не впускать иностранцев до начала соревнований.

В частности, из-за всплеска заражений был отменен предолимпийский сбор национальной команды США по легкой атлетике в префектуре Тиба.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что российские болельщики начали получать деньги за приобретенные билеты на соревнования Олимпийских игр в японском Токио.