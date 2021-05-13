Клубы из Донецкой области отказались отпускать хоккеистов в сборную Украины

«Донбасс», «Мариуполь» и «Краматорск» отказались отпускать своих хоккеистов в сборную Украины. Об этом сообщает Tribuna.

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко заявил, что организация возбудила дисциплинарные дела в отношении вышеуказанных коллективов.

«Я пойду на любые компромиссы, кроме одного. Если кто-то из клубов запретит выступать за сборную, то перейдет красную грань. Если так случится, нам не о чем будет говорить. Считаю, что это предательство национальных интересов, манипуляция спортсменами.

Если этот факт подтвердит дисциплинарный комитет, будут задействованы дисциплинарные санкции», — заявил функционер.



Напомним, что чемпионом Украины в 2021 году стал «Донбасс».

Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов примет участие в чемпионате мира 2021 года.