Хавбек «Спартака» Гулиев 13 мая пройдет медосмотр в «Ростове»

Хавбек московского «Спартака» Аяз Гулиев 13 мая пройдет медосмотр в «Ростове». Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, после прохождения медицинского обследования дончане примут решение о возможном возвращении полузащитника.

Напомним, что Гулиев не играл за основной состав красно-белых с ноября 2019 года. Причиной того стал конфликт футболиста с тренером по физической подготовке Владом Чепзановичем, проводившим занятие вместо главного тренера Доменико Тедеско.

В турнирной таблице чемпионата России спартаковцы занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не станет массово распродавать лидеров клуба в межсезонье.