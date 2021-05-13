Эксклюзив Бывший пресс-атташе «Спартака» вспомнил самый опасный эпизод в период своей работы

Бывший руководитель пресс-службы московского «Спартака» Эдуард Нисенбойм прокомментировал ситуацию, в которой оказался его коллега — возглавляющий в настоящее время департамент столичного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов. Нисенбойм, являвшийся пресс-атташе «Спартака» в 2007-2008 годах, выразил сомнение, что инцидент с Фетисовым связан с его профессиональной деятельностью, и заметил, что в период его собственной работы в клубе угроз на этой почве не было.

«Когда я работал в клубе, вокруг «Спартака» был очень негативный фон со стороны болельщиков. Была акция «Фратрии», когда они не покупали абонементы. Потом была история с отстранением Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта — Станислав Черчесов тогда принял такое решение. Все это вызывало очень негативную реакцию на трибунах. Но при этом каких-то угроз или ситуаций, связанных непосредственно с нашей работой, не возникало — если не брать в расчет скандирования с трибун и бросание всевозможных предметов, беспорядки в Брянске», — рассказал Нисенбойм «Газете.Ru».

Эдуард припомнил, что тот период в целом был непростым для «Спартака», и фанаты команды остро воспринимали все с ней происходившее. Однако они никогда не заходили дальше выяснения отношений на повышенных тонах.

«Какие-то болельщики однажды агрессивно повели себя в отношении Сергея Шавло (гендиректор «Спартака» в 2005-2008 годах — «Газета.Ru»). Это было в Перово на матче молодежных составов. Там маленький стадиончик, все рядом. Но, в основном, это все было на уровне криков и подобных эмоциональных вещей. После проигранного матча с ЦСКА со счетом 0:3 в «Лужниках» фанаты вступили в перепалку с Черчесовым, требовали крови. Но это тоже были эмоции, без какой-то физической агрессии. Понятно, что людям нужно было высказаться. В основном, в адрес руководства, а в нашей работе каких-то экстремальных ситуаций, угроз, звонков, писем не было», — подчеркнул бывший пресс-атташе красно-белых.

Нисенбойм также рассказал о ситуации, когда он почувствовал реальную опасность. Но в итоге, по его словам, она оказалась, скорее, комичной.

«Как-то я шел по улице и смотрю — прямо на меня несется автомобиль. Я только успел открыть рот и встал в прострации. Машина резко останавливается, оттуда вылетает мужик с выпученными глазами и задает вопрос: «Что они хотят»? Я сначала не понял — кто, чего… Оказывается, он пытался понять, чего хочет своими действиями добиться «Фратрия». Я ему ответил, что это надо у них спрашивать. Мужик сел в машину и поехал дальше. То есть, он меня узнал и решил выяснить, в чем дело. Естественно, он не совсем так выражался, там было много нецензурного», — вспоминает Эдуард.

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов попал в реанимацию после того, как 9 мая на него было совершено нападение. Злоумышленником оказался 31-летний Жафяр Боровков. Инцидент оказался зафиксирован наружными камерами видеонаблюдения, мужчина задержан и дал признательные показания. Фетисов же вскоре был переведен в обычную палату и рассказал о своем состоянии, а также поблагодарил всех, кто поддержал его.

Ранее были опубликованы подробности об избиении медиадиректора «Спартака».