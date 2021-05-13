Объявлен состав сборной России по биатлону на сезон-2021/22

На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) объявлен состав сборной России по биатлону на сезон-2021/22.

Группа Каминского: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Саид Халили;

Группа Башкирова: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков;

Группа Шашилова: Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко;

Группа Куваева: Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

Ранее сообщалось, что четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых закончила спортивную карьеру.