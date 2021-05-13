«Спартак» не будет продлевать контракт с Тигиевым

Московский «Спартак» не будет продлевать контракт с защитником Георгием Тигиевым, передает Sport24.

«Контракт с Тигиевым действительно продлен не будет», — сказал пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

Тигиев перешел в «Спартак» из махачкалинского «Анжи» в 2017 году. Он отдавался красно-белыми в аренды в самарские «Крылья Советов» и минское «Динамо». В сезоне-2016/17 Тигиев стал чемпионом России в составе красно-белых.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре чемпионата России спартаковцы сыграют против грозненского «Ахмата». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. Если «Спартак» не проиграет, то он обеспечит себе место в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что хавбек московского «Спартака» Аяз Гулиев 13 мая пройдет медосмотр в «Ростове».