Хоккеист «Филадельфии» Замула сравнил США и Россию

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Егор Замула сравнил США и Россию, передает «Спорт-Экспресс».

«Я поддерживаю президента страны Владимира Путина. Не считаю, что в США живется лучше, чем в России. Более того, тут я вижу такие проблемы, которых не встретишь у нас дома», — сказал игрок.

Также Замула отметил, что в Америке его держит только спорт, а жить он хочет в России.

Стоит отметить, что Замула выступал за юниорские команды челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». В 2020 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. В решающем матче россияне уступили сверстникам из Канады со счетом 4:3.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и защитник «Сан-Хосе Шарск» Николай Кныжов не смогут выступить за сборную России на чемпионате мира 2021 года в Латвии.