Семак — о возможном уходе Азмуна: удерживать никого насильно не надо

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе форварда Сердара Азмуна из команды, передает GQ.

«На сегодняшний день никаких серьезных предложений ни по одному игроку «Зенита» нет. Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо», — сказал Семак.

Азмун выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В составе клуба с берегов Невы он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) иранец провел 24 матча, забив 19 мячей.

В заключительном матче чемпионата России подопечные Сергея Семака встретятся с «Тамбовом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» и московский «Локомотив» разыграют Суперкубок России — 2021.