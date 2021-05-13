Фигуристка Слуцкая считает, что Туктамышева должна поехать на Олимпиаду

Российская фигуристка Ирина Слуцкая заявила о том, что Елизавета Туктамышева должна поехать на Олимпиаду, которая состоится в 2022 году в Пекине.

«Я очень сильно хочу, чтобы Лиза зацепилась за место на Олимпийских играх. Она этого достойна как никто. Мне кажется, что она более чем достойна похвалы и восхищения», — сказала Слуцкая YouTube-каналу TV Губерния.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Ранее Туктамышева выложила фотографии с отдыха на Мальдивах.