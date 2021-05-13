Финляндия прервала победную серию сборной России по хоккею

Сборная России уступила Финляндии в матче чешского этапа Еврохоккейтура.

Поединок завершился со счетом 1:4.

В составе победителей отличились Аксель Ринделль, Ере Карьялайнен, Теэму Турунен и Ере Карьялайнен. За россиян шайбу забросил Максим Шалунов.

Россияне потерпели первое поражение в турнире. Победная серия подопечных Валерия Брагина составляла десять матчей. За один тур до конца в активе российской команды 27 очков.

Напомним, что Чешские игры являются последним этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее национальная команда России обыграла Швецию в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура. Встреча прошла в Праге на «О2 Арене» при пустых трибунах и завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счетом 6:4.