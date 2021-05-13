Олимпийский чемпион Михайлов объяснил поражение России от Финляндии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов объяснил поражение России от Финляндии в матче Еврохоккейтура, передает «Чемпионат.com».

Подопечные Валерия Брагина уступили со счетом 1:4.

«В команде очень сложное психологическое настроение. Они понимают, что приедут игроки из НХЛ. Кто-то из игроков останется за бортом сборной. Это точно не очень хорошая психология», — сказал Михайлов.

Россияне потерпели первое поражение в турнире. Победная серия подопечных Валерия Брагина составляла десять матчей. За один тур до конца в активе российской команды 27 очков.

Напомним, что Чешские игры являются последним этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Ранее сборная России уступила Финляндии в матче чешского этапа Еврохоккейтура.