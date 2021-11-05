«Спартак» подшутил о матче с «Лестером»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост в Twitter, в котором подшутила о матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Спонсор сегодняшнего вечера», — написано в сообщении.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября московский «Спартак» дома, на стадионе «Открытие Арена», проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об матче между «Спартаком» и «Лестером».