Вратать «Спартака» Селихов рассказал, как ему удалось отбить пенальти от «Лестера»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов, отвечая на вопрос о том, как ему удалось отбить пенальти от форварда «Лестера» Джейми Варди в матче Лиги Европы, заявил, что он готовился к 11-метровым ударам от английского клуба с тренером вратарей красно-белых. Слова Селихова передает «Матч ТВ».

«Мы готовились к пенальти с тренером вратарей, просматривали, тренер все разжевал, оставалось только прыгнуть в нужный угол. Понимаем, что требует от нас тренер. Уже шесть месяцев работаем, выходя на поле, знаем, что делать. Но не всегда получается, что мы хотим», — сказал Селихов.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост, в котором подшутила о матче против «Лестера».