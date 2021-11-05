Экс-тренер «Спартака»: красно-белые словно ожили

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо считает, что после матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера» красно-белые словно «ожили». Слова Рианчо передает «Матч ТВ».

«Ничья с «Лестером» мало чем «Спартаку» поможет, но красно-белые провели великолепный матч. «Спартак» словно ожил. Сегодня в обороне был порядок, ребята играли на задней линии здорово. Во многом такая уверенная игра помогла команде выглядеть достойно. «Спартак» провел с «Лестером» матч высокого качества. Еще ничего не потеряно, все также зависит от «Спартака». Нужно только побежать в Италии «Наполи» — считает Рианчо.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее вратарь московского «Спартака» Александр Селихов, отвечая на вопрос о том, как ему удалось отбить пенальти от форварда «Лестера» Джейми Варди в матче Лиги Европы, заявил, что он готовился к 11-метровым ударам от английского клуба с тренером вратарей красно-белых.