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Селихов: сказал Мозесу после матча, что он мой должник за этот пенальти

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РИА Новости

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов прокомментировал итог матча с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Я всегда горд за парней. Сегодня мы вышли на поле, бились друг за друга до конца, настоящие гладиаторы. Мозесу после матча сказал, что он мой должник за этот пенальти. Но Виктор игрок топ-уровня», — приводит слова голкипера официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, Мозес на 51-й минуте открыл счет в матче. Через семь минут хавбек английской команды Даниэль Амартей восстановил равновесие. На 75-й минуте Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября московский «Спартак» дома, на стадионе «Открытие Арена», проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее Виктор Мозес официальный сайт матча Лиги Европы против «Лестера».

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Футбол. Лига Европы
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