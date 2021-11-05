«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»

Катарский клуб «Аль-Садд», главным тренером которого являлся Хави, сообщил, что 41-летний специалист переходит на работу в «Барселону». Об этом сообщает Twitter команды.

Стороны согласовали сумму компенсации, предусмотренную за досрочное расторжение контракта.

Хави начал тренерскую карьеру в «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 16 очков в 11-ти матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

В матче 13-го тура сине-гранатовые сразятся в гостях с «Сельтой». Матч состоится 6 октября в 18.15 (мск).

Ранее сообщалось, что Хави хочет, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом перешел в «Барселону».