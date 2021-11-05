Овечкин показал лучший старт в НХЛ по набранным очкам за 17 сезонов

Нападающий «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин проводит самый результативный старт сезона за всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ) россиянин забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

Всего со старта нынешнего сезона 36-летний хоккеист провел десять матчей и набрал 18 (10+8) очков, это его лучший старт в лиге за 17 сезонов.

В возрасте 36 лет и старше более результативное начало сезона выдавали только Марио Лемье (сезон-2002/03, 23 очка в 10 матчах) и Морис Ришар (сезон-1957/58, 19 очков в 10 матчах).

Ранее сообщалось, что Овечкину осталось забросить одну шайбу до четвертого места в списке лучших снайперов Лиги.

У Овечкина 740 голов, у Бретта Халла — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».