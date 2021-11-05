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Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»

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РИА Новости

Футболист лондонского «Вест Хэма» Никола Влашич потерял сознание на тренировке своей команды, получив сильный удар локтем по голове от партнера, передает Nogometne Vijesti.

Отмечается, что хорват быстро пришел в себя, но медицинский штаб решил запретить ему играть в матче Лиги Европы против бельгийского «Генка» (2:2).

Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды в августе 2018 года из английского «Эвертона», по окончании которой красно-синие выкупили хорватского полузащитника за €15,7 млн. За 81 матч в армейском клубе Влашич забил 28 мячей. В сезоне 2020/2021 он стал лучшим бомбардиром команды, записав в актив 11 голов.

За «Вест Хэм» Влашич провел девять матчей.

Ранее Йошко Влашич, отец полузащитника английского «Вест Хэма» Николы Влашича, подверг критике бывшего наставника армейцев Виктора Гончаренко и нынешнего тренера ЦСКА Алексея Березуцкого.

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Футбол. Чемпионат Англии
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