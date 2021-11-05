Боец Василевский назвал отморозками людей, напавших на мужчину с ребенком

Российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал нападение четырех людей на мужчину с ребенком.

«По поводу ситуации, где толпа отморозков напала на мужика с ребенком. На это все смотреть очень страшно, потому что в такой ситуации может оказаться любой», — сказал Василевский в сториз Instagram.

Также он отметил, что нападавшие являются «кончеными мразями».

Столичная прокуратура взяла на контроль конфликт с нападением толпы на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также появилось видео, на котором виден момент начала конфликта с участием неизвестных мужчин.

Мужчины напали на отца, находившегося на улице с ребенком, недалеко от торгового центра, вечером 4 ноября. Местные жители, увидев обострившийся конфликт, не разнимали людей.

Ранее было возбуждено уголовное дело после нападения на отца с ребенком в Новой Москве.