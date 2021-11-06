Агент рассказал, почему Аршавина не назначили спортивным директором «Зенита»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин не был назначен на должность спортивного директора сине-бело-голубых.

«В «Зените» нет никаких проблем? Понятно, что со стороны все в клубе выглядит спокойно. Однако, думаю, там тоже есть проблемы. Не знаю, правда ли это, но мне говорили, что Аршавина хотели назначить спортивным директором, но из-за его высказываний на «Матч ТВ» отказались от этой идеи. В петербургского клубе не все идеально, хотя на данный момент это, конечно, самый стабильный клуб», — приводит слова агента «Чемпионат.com».

Напомним, в последнем матче подопечные Сергея Семака уступили туринскому «Ювентусу» (2:4) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

Ранее бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что «Зенит» не является соперником достойного уровня.