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В РФС рассказали, что будет, если пригласить Клоппа в «Уфу»

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Reuters

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков выразил мнение, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не сможет добиться успеха в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На нас будут злиться и ехидно смотреть, но я всегда говорю, давайте пригласим Юргена Клоппа и дадим ему место Алексея Стукалова в «Уфе». Не будет Фирмино, Салаха, Мане, Жоты. Будут Агаларов, Кротов и кто там еще? Ну пусть потренирует. Пусть выиграет чемпионат. Тогда мы скажем, что Клопп — великий тренер.

Не хочу никого обидеть, просто мы говорим об уровне восприятия. Мы будем только рады, если Кротов будет стремиться играть, как Салах. А Агаларов не остановится и будет забивать по 30 мячей, то скажем, что получили форварда на долгие годы. Если пригласим лучшего тренера в условную «Уфу», то он никогда не станет чемпионом, — приводит слова Лексакова «Матч ТВ».

После 13-ти туров в турнирной таблице РПЛ «Уфа» занимает десятую строчку, имея в активе 13 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 29-ю баллами.

Ранее футбольный агент Марко Трабукки рассказал, кто будет следующим тренером московского «Спартака».

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