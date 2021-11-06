Гвардиола: Роналду будет забивать даже в 75 лет на барбекю

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду всю свою жизнь будет забивать голы. Ему будет 75 лет, может быть, он выйдет на пенсию, но он будет играть на своем барбекю и забивать голы.

То, что Роналду и Месси сделали за последнее десятилетие в мировом футболе, забивая и помогая своим командам побеждать, говорит само за себя», – приводит слова специалиста Sky Sports.

Матч между «Сити» и «Юнайтед» состоится 6 октября в 15.30 (мск).

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

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