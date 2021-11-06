Губерниев отреагировал на обвинения Смородской в адрес игроков «Спартака»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-президента московского «Локомотива» Ольги Смородской, обвинившей игроков столичного «Спартака» в расизме.

«Мы сталкиваемся с разными проявлениями расизма в любых странах, и в данном случае Россия не исключение. Ольга Юрьевна женщина горячая, эмоциональная, она имеет право на высказывания, но я с ней не согласен. Обвинять в расизме — перебор, я не знаю, до чего это дойдет. Это совершенно точно ерунда какая-то.

Смородская сильно сгущает краски. Дело не в ритуалах, а в том, что человек чувствует. Слова про нефтяную иглу — совершенно справедливы. С экономической точки зрения нужно обращать внимание на то, что сейчас вокруг происходит. Однако это не значит, что нам нужно на каждом углу орать об этом и вставать на колено», — цитирует телеведущего «Матч ТВ».

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с английским «Лестером». Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

Ранее юрист Андрей Князев рассказал, что грозит Ольге Смородской за обвинения игроков «Спартака» в расизме.