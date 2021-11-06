В Турции призывают обратиться к президенту США из-за неудаления игрока «Локомотива»

Турецкий актер Халил Сойлетмез поделился мнением об инциденте в концовке матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между стамбульским «Галатасараем» и московским «Локомотивом» (1:1).

На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которого рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

«Привлекайте к вопросу всех, включая президента США», — написал актер в Twitter.

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.

Ранее Ольга Смородская раскритиковала «Локомотив» за ничью с «Галатасараем».