Критикуемая Винер-Усмановой глава техкома FIG потеряла свой пост

Египтянка Ноха Абу Шабана избрана главой технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на официальном сайте организации.

Выборы прошли на конгрессе FIG в турецкой Анталье. Египтянка была единственным кандидатом на данный пост.

Прежде эту должность занимала россиянка Наталья Кузьмина, возглавлявшая техком с 2013 года. В сентябре российская сторона сняла ее кандидатуру с предстоящих выборов после того, как глава федерации художественной гимнастики России (ФХГР) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова связывала поражение Дины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио с действиями Кузьминой.

Тогда победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650). Протест российской стороны был отклонен.

Ранее Винер-Усманова заявила, что судьи намеренно занизили баллы россиянкам Дине и Арине Авериным на чемпионате мира по художественной гимнастике. Она отметила, что «это все делает» глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина.