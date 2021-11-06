Хави заявил, что возвращается в «Барселону» в трудный момент

Новый главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем назначении.

«Знаю, что возвращаюсь в «Барселону» в трудный момент, но я принимаю этот вызов с огромным энтузиазмом. Я буду работать и бороться вместе с вами, чтобы достичь тех позиций, которые мы заслуживаем. Спасибо «Барселоне» за оказанное доверие, а также хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые считали, что я должен взять на себя столь важную роль», — написал Хави в Instagram.

Соглашение между клубом и наставником рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

Хави начал тренерскую карьеру в катарском «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 16 очков в 11 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Хави заявил, что ничьи и поражения недопустимы.