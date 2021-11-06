Экс-тренер «Зенита»: я бы не хотел работать в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не имеет желания возглавить московский «Спартак». Слова специалиста передает «РБ Спорт».

«Нет, конечно. Я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство клуба переговоры никогда не вели, поэтому бессмысленно дальше обсуждать», — сказал Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боаш известен российским болельщикам как бывший тренер «Зенита». За два с половиной сезона специалист выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок России.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

4 ноября красно-белые сыграли вничью с английским «Лестером» в матче Лиги Европы. Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в то, что бывший помощник Антонио Конте Паоло Ваноли может возглавить московский клуб.