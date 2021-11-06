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СМИ: украинский тренер Шевченко согласовал контракт с клубом чемпионата Италии

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Reuters

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавит клуб итальянской Серии А «Дженоа». Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, специалист уже согласовал все условия контракта. Соглашение будет подписано до 2024 года. Зарплата украинского тренера составит €2 млн.

В 12 сыгранных матчах нынешнего сезона «Дженоа» набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Под руководством Шевченко украинская команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2020, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что Шевченко может стать наставником шотландского «Селтика».

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Футбол. Чемпионат Италии
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