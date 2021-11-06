Руководитель «Локомотива» хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

Отмечается, что в 2019 году Рангник был близок к тому, чтобы сменить Сульшера на посту наставника «красных дьяволов».

Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива» в июле 2021 года. В первое же трансферное окно клуб потратил около 30 млн евро на новые приобретения.

После карьеры игрока Рангник начал свою тренерскую карьеру в 1983 году, в возрасте 25 лет. В 1997 году он был принят на работу в бывший клуб «Ульм 1846», с которым в своем дебютном сезоне выиграл Региональную лигу «Юг».

Ранее Ральф Рангник рассказал о задачах, которые перед ним поставил совет директоров клуба.