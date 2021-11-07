Колосков считает, что УЕФА может назначить переигровку матча «Галатасарай» — «Локомотив»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент в матче Лиги Европы между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» (1:1), после которого турецкая команда потребовала присудить ей победу, либо устроить переигровку, передает «РБ Спорт».

Колосков вспомнил игру 2001 года, когда в квалификации Лиги чемпионов «Локомотив» встречался с австрийским «Тиролем».

«Есть повод для отмены результата матча. Такой случай уже был. И тоже с «Локомотивом», когда Пименова должны были удалить. Его не удалили, в результате игру переиграли», — сказал Колосков.

На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которой рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

Ранее экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию в матче Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1), после которой турецкая команда потребовала присудить ей победу, либо устроить переигровку.