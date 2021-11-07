Юрист оценил шансы «Галатасарая» добиться технического поражения «Локомотива»

Юрист Михаил Прокопец оценил шансы турецкого «Галатасарая» добиться технического поражения московского «Локомотива» в матче Лиги Европы, передает «Чемпионат.com».

«Надо учесть тот факт, что вторая карточка была показана в промежуток между 93 и 94-й минутой. Существенного влияния на результат матча не произошло. Думаю, протест будет отклонен на стадии подачи», — сказал Прокопец.

Также Прокопец отметил, что в протоколе матча значится только одна желтая карточка Дмитрия Живоглядова.

На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которой рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент в матче Лиги Европы между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» , после которого турецкая команда потребовала присудить ей победу, либо устроить переигровку.