В Госдуме предложили представить сборную России по пляжному футболу к государственной награде

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев предложил представить сборную России по пляжному футболу к государственной награде за победу в Межконтинентальном кубке, передает «Спорт-Экспресс».

«Олимпийских чемпионов представляют к наградам. А чем пляжный футбол хуже других видов спорта? Сборная России по пляжному футболу славит наш спорт», — сказал Свищев.

В решающем матче Россия обыграла Иран. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Все три мяча в составе российской команды забил Борис Никоноров. За Иран дважды отличился Мохаммад Мохтари.

Бронзу завоевала команда Сенегала, которая обыграла Португалию в матче за третье место (7:4).

Межконтинентальный Кубок стартовал в Дубае 2 ноября.

Межконтинентальный (интерконтинентальный) кубок по пляжному футболу является наиболее престижным после чемпионата мира турниром для мужских национальных сборных. Первый розыгрыш турнира состоялся в ноябре 2011 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Победителем турнира стала сборная России, во второй раз за сезон одолевшая бразильцев.