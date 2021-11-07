Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси... 05:19
Российские банки заработали на инфляции более триллиона рублей 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу... 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36

Чемпион мира по боксу Фьюри «пригрозил» игрокам «МЮ» посетить их тренировку

close
100%
Steve Marcus/Reuters

Британский чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«После матча с «Сити» справедливо сказать, что «Юнайтед» потерпел худшее поражение, чем Деонтей Уайлдер во всех боях против меня.

В тот момент, когда я дрался с Уайлдером и лежал на полу — и с любым другим мужчиной, с которым я когда-либо дрался, — я никогда не верил, что проиграю. Я всегда верил, что вернусь и выиграю. Это менталитет победителя. И это то, чего в последних матчах у вас просто не было», — сказал боксер в Instagram.

Также Фьюри добавил, что он вместе с экс-защитником «красных дьяволов» Патрисом Эвра соберется и приедет к игрокам на тренировку, чтобы дать им немного той тяжелой работы, которая им необходима.

Встреча, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан». В свои ворота мяч отправил Эрик Бейи. У «Сити» отличился Бернарду Силва.

После 11-ти туров «Манчестер Сити» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, «Юнайтед» идет пятым.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отметился редким «достижением» в матче с «Манчестер Сити».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+