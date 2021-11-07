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Россию обвинили в жульничестве из-за замены перед финалом Кубка Билли Джин Кинг

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер обвинила сборную России в жульничестве из-за замены перед финальным матчем Кубка Билли Джин Кинг.

Перед главной встречей турнира с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову. В результате Самсонова переиграла Бенчич со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

«Россия жульничала, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, я бы подала протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция», — написала американка в Twitter.

В первом финале Дарья Касаткина одержала победу над Джил Тахман со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что сборная России выиграла этот турнир пятый раз.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финального поединка.

Ранее Белинда Бенчич прокомментировала замену россиянки Анастасии Павлюченковой перед финальным матчем Кубка Билли Джин Кинг.

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