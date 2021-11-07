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Российского футболиста удалили за подзатыльник одноклубнику

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ФНЛ/vk.com

Защитника и капитана астраханского «Волгаря» Романа Локтионова удалили с поля в матче против нижнекамского «Нефтехимика» (1:0) в 21-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На 60-й минуте матча Локтионов на правах капитана в грубой форме отчитывал партнера по команде Артема Юсупова за неудачные действия в защите и даже дал одноклубнику подзатыльник.

В ситуацию вмешался главный судья Юнус Кошко, который расценил поступок Локтионова как повод для прямого удаления.

После 21 тура «Волгарь» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Нефтехимик» расположился на пятой месте с 36-ю баллами.

В следующем туре «Волгарь» на своем поле встретится с волгоградским «Ротором» 13-го ноября, а «Нефтехимик» в этот же день в гостях сразится с липецким «Металлургом».

Ранее сообщалось, что в Красноярске во время матча школьного футбольного турнира мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего игрока.

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