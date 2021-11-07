Защитник «Спартака» Жиго получил травму перед матчем с «Локомотивом»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго получил травму перед матчем 14-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

«Жиго получил повреждение на разминке. Точный характер травмы и сроки восстановления будут известны позднее», — приводит слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жиго принял участие в 12 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну передачу.

Ранее «Спартак» и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура чемпионата России.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» проходит на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене». Главным арбитром назначен Иван Сиденков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 24 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 18 баллами располагается на девятой строчке.