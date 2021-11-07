Европейская лига плавания объяснила лишение сборной России серебра ЧЕ

Европейская лига плавания (LEN) объяснила, почему сборную России по плаванию лишили серебряных медалей чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем.

Как заявили в организации, причиной лишения наград стало нарушение порядка выхода спортсменов в бассейн.

«Инцидент разбирали судьи постфактум, анализируя видеозапись заплыва. Так как регламент был нарушен, российская команда получила дисквалификацию», — цитирует представителя LEN «Спорт-Экспресс».

В составе сборной России выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. Они разделили второе место с командой Италии, однако после протеста со стороны польской сборной россиян лишили наград. Команда Польши поднялась с четвертого на третье место.

Чемпионат Европы 2021 года по плаванию на короткой воде прошел в Казани. По итогам турнира россияне завоевали 11 золотых наград и стали победителями медального зачета.

Ранее наставник сборной России по плаванию Сергей Чепик назвал нарушение досадной ошибкой.