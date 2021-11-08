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Пловец Колесников — о дисквалификации в эстафете: произошла непонятка

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РИА Новости

Российский пловец Климент Колесников высказался о ситуации с дисквалификацией национальной команды в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

«Произошла непонятка. Все разъяснилось после дистанции. Никто не в обиде и не расстроен. Отчасти виню себя в этом, но учитывая тот факт, что все произошло очень быстро и не было времени обдумать, все разговоры были после заплыва», – приводит слова спортсмена РИА «Новости».

В составе сборной России выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. Они разделили второе место с командой Италии.

Колесников совершил ошибку в порядке старта – ушел на дистанцию первым вместо Морозова. Команда Польши, занявшая в заплыве четвертое место, подала протест, после которого сборную России дисквалифицировали.

Чемпионат Европы 2021 года по плаванию на короткой воде прошел в Казани. По итогам турнира россияне завоевали 11 золотых наград и стали победителями медального зачета.

Ранее Европейская лига плавания (LEN) объяснила, почему сборную России по плаванию лишили серебряных медалей чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете.

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