Трахтенберг: в матче с «Локо» случилось самое худшее, что может быть в футболе

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился мнением о матче 14-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и столичным «Локомотивом».

«Было такое когда-нибудь, чтобы мяч на чужой половине поля, в чужой штрафной, и оттуда пробили от нарушения 20 сантиметров. Идет контратака, арбитр ее срывает и возвращает мяч, чтобы его отодвинули назад на 20 сантиметров. Болельщики пришли смотреть футбол в динамике, а не на арбитра.

Сегодня судья был самым заметным человеком на поле. Это самое худшее, что может быть в футболе. А самое лучшее, когда люди выходят со стадиона и спрашивают: «А кто судил матч?». Но этого судью запомнят. Потому что он миллиметровщик. В одну сторону», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».

Матч обслуживал судья Иван Сиденков из Санкт-Петербурга.

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

После 14 туров «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как в команде реагируют на постоянные слухи о возможном увольнении главного тренера красно-белых Руя Витории.