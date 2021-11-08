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Экс-президент «Локо»: Гисдоль – ручной человек, он делает все, что скажет Рангник

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РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча «железнодорожников» со столичным «Спартаком» (1:1) в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первой половине встречи мне понравилось, как играют красно-зеленые. Думал, смогут одержать победу с разницей в два мяча, но во втором тайме команда остановилась. Сложно понять, что требовал тренер во втором тайме, это катастрофа. Маркус Гисдоль – ручной человек, он делает абсолютно все, что скажет Рангник, в том числе и состав так ставит.

Хотя в Стамбуле «Локомотив» очень хорошо играл, прессинг мне понравился. Сегодня они играли безвольно, но наставник даже не пытался встряхнуть команду, он даже не встал с места. По-моему, он плохо управляет», — приводит слова Наумова Metaratings.ru.

Напомним, встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе красно-зеленых мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

После 14 туров РПЛ «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал судейство в матче «Спартака» с «Локомотивом» бестолковым.

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