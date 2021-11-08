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Олимпийский чемпион оценил шансы российских хоккеистов завоевать золото на Играх-2022

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РИА Новости

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис высказался о шансах сборной России по хоккею завоевать золото на зимних Играх-2022 в Пекине.

«Думаю, у всех есть шанс. Конечно, у России тоже очень сильная сборная и тренерский штаб. Думаю, Алексей Жамнов и его штаб как следует подготовят сборную к Играм. Мы встречались в США, общались, мы очень давно друг друга знаем», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат.com».

Экс-хоккеист отметил, что российской команде будет тяжело соперничать с канадцами, американцами, шведами и финнами.

«Конечно, все может быть, но я верю в парней. Все надеются, все хотят сыграть здорово и выиграть олимпийские медали, в том числе и золотые. Это было бы большое достижение», — добавил Каспарайтис.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов встретился с форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, а также ответил на вопрос о том, как будет избран капитан олимпийской сборной России.

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Хоккей. Сборная России
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