Экс-глава РПЛ Прядкин стал советником президента УЕФА

Бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что получил назначение в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с Европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех», — цитирует Прядкина «Матч ТВ».

Прядкин возглавляет Российскую премьер-лигу с 2007 года. В марте 2020 года он был переизбран на новый срок, а 5 октября 2021 года ушел в отставку.

Функционер также является членом Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, членом Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, членом комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц будет единственным кандидатом на выборах президента организации. 8 октября был заключительный день подачи заявок на участие в выборах. Хачатурянц стал единственным, кто подал документы в указанный срок. Выборы главы РПЛ пройдут 22 ноября.