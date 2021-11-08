Знарок рассказал, как отреагировал на ситуацию с назначением тренера сборной России

Тренер-консультант сборной России Олег Знарок рассказал, как отреагировал на ситуацию с назначением главного тренера национальной команды.

В сентябре глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Знарок будет главным тренером сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, однако 28 сентября стало известно, что экспертный совет организации рекомендовал назначить на этот пост Алексея Жамнова.

«Пережил нормально. Конечно, это был неприятный момент, но все рады, что такой штаб назначили. Будем болеть, с Юрьичем у нас хорошие отношения. Он мне позвонил, сказал, за кем последить на Кубке Карьяла», — цитирует специалиста ТАСС.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал решение Федерации хоккея России сделать ряд перестановок в тренерских штабах основной, молодежной и олимпийской сборных России.