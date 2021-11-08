Клуб АПЛ запретил посещать матчи фанатам, которые оскорбили евреев

Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм» запретил посещать домашние матчи двум фанатам, которые пели оскорбительные песни про евреев. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, болельщики лондонской команды оскорбили пассажира рейса, который направлялся в Бельгию, где «Вест Хэм» встречался с «Генком» в матче группового этапа Лиги Европы.

После возвращения на родину фанаты были арестованы. Оба были освобождены под залог до 1 декабря.

После 11 туров «Вест Хэм» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги, имея в активе 23 очка. Накануне лондонцы одержали победу над «Ливерпулем» (3:2), сместив команду Юргена Клоппа на четвертую позицию.

20 ноября «Вест Хэм» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном». 25 ноября в рамках АПЛ команда встретится с «Рапидом».

Ранее футболист «Вест Хэма» Никола Влашич потерял сознание на тренировке своей команды, получив сильный удар локтем по голове от партнера.