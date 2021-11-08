Билялетдинов рассказал о возможной тактике сборной России в матче против Хорватии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru» предположил возможные варианты тактики, которую выберет главный тренер сборной России Валерий Карпин на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

«Если играть на ничью, обязательно проиграешь? Да, есть такое выражение. А с другой стороны, если полезешь во встречную игру, у тебя будет меньше шансов выиграть или даже сохранить ничью, потому что во встречной игре нужны ис-пол-ни-те-ли! И в ней повышается значение исполнительского мастерства в решающие моменты. Кто лучше воспользуется пространством? Не на длинной дистанции, а сейчас, в данной конкретной игре. И потом, опыт в такой игре у кого больше?

Атаковать малыми силами — процент реализации будет крайне низок. Большими — рискуешь не успеть вернуться назад. Может быть, средний вариант: пять в атаке, пять сзади. Доля тренера такова, что, как он ни сыграет, с него спросят потом. Если результат будет удачным, скажут: вот угадал, сыграл от обороны, выманил на себя соперника, воспользовался пространством, забил гол, снова закрылся, потом еще один... Скажут: вот это подход! А если такой подход не даст результата: что за трусливая тактика? Все будут плясать от результата», — сказал Билялетдинов.

Встреча против между сборными России и Хорватии состоится 14 ноября в Сплите. 11 ноября российские футболисты в Санкт-Петербурге сыграют с Кипром.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее Билялетдинов высказался о травмах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и защитника «Рубина» Ильи Самошникова, которые не смогут помочь сборной России в матчах квалификации на ЧМ-2022.